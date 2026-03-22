İstanbul Fatih'te patlama sonrası iki bina çöktü
22.03.2026 12:31
Son Güncelleme: 22.03.2026 13:54
Fatih'te çöken binanın havadan görüntüsü.
İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Enkaz altından sağ kurtarılan yedi kişi hastaneye sevk edildi. Enkaz altında kalan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü.
Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Enkaz altında kalan bir kişi ekiplerce kurtarıldı.
ENKAZ ALTINDA KALAN 9 KİŞİDEN 7'Sİ KURTARILDI
Bölgede güvenlik önlemi alınırken enkazdan çıkarılanlar ambulansla hastaneye sevk ediliyor.
Olay yerine gelerek açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, enkaz altında 9 kişinin kaldığını aktardı. Vali Gül, 7 kişinin kurtarıldığını iki kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktardı.
Vali Gül açıklamasında, "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Yana yana 2 evde göçük meydana geldi. 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Arkadaşlarımız enkaz başında çalışıyorlar. Bizim birinci önceliğimiz hemşehirlerimizi göçükten çıkarmak, tedavilerini yapmamız. Yaralıların hayati tehlikesi yok" dedi.
Enkazdan yaralı olarak kurtarılanların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Enkazdan çıkarılanlar hastaneye sevk ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
13.00 'da İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Çöen binaların enkazı havadan görüntülendi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldığı ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul/Fatih’te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz." açıklamasında bulundu.