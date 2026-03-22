İstanbul Fatih'te patlama sonrası iki bina çöktü

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldığı ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul/Fatih’te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz." açıklamasında bulundu.