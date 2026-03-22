İstanbul Fatih'te patlama sonrası iki bina çöktü. Yaralılar var
22.03.2026 12:31
Son Güncelleme: 22.03.2026 13:16
Fatih'te çöken binanın havadan görüntüsü.
İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Çöken binaların enkazından 4 kişi sağ kurtarılırken ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.
İstanbul'da Fatih'te bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valiliği çökme nedeniyle enkaz altında 5 kişinin kaldığını ve 3 kişinin çıkarıldığını paylaşmıştı. Bu açıklamadan dakikalar sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı. Enkazda kalan bir kişinin çıkarılması için de kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü.
Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Enkaz altında kalan bir kişi ekiplerce kurtarıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 4 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Enkazdan çıkarılanlar ambulansla hastaneye sevk ediliyor.
Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, VALİ GÜL'DEN BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olaya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldığı ifade edildi. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
Çöken bina enkazının havadan görüntülenmesi