İstanbul Fatih'te patlama sonrası iki bina çöktü. Yaralılar var

İstanbul'da Fatih'te bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valiliği çökme nedeniyle enkaz altında 5 kişinin kaldığını ve 3 kişinin çıkarıldığını paylaşmıştı. Bu açıklamadan dakikalar sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı. Enkazda kalan bir kişinin çıkarılması için de kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü.

Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.