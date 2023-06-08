İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü

İstanbul Fatih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü

Fatih'te kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı.

Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü - 1

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü - 2

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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