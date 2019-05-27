İstanbul Fikirtepe'de yangın: Ölü ve yaralılar var

Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.



Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü.



Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.