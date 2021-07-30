İstanbul, Gaziantep ve Çanakkale'de ormana giriş yasaklandı

Yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alana giriş yasağı getirildi. İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra Çanakkale ve Gaziantep'te de ormanlara giriş yasaklandı.

DHA 30.07.2021 - 14:37 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:10

İstanbul, Gaziantep ve Çanakkale'de ormana giriş yasaklandı

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Ormana giriş yasağı getirilen illere Çanakkale ve Gaziantep'ten sonra İstanbul da eklendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ÇANAKKALE'DE BİR AYLIK YASAK

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği’nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi. 

Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak. 

YASAKLANAN DİĞER İLLER

Balıkesir, İzmir ve Aydın'da ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

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