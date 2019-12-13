İstanbul Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

İstanbu Gaziosmanpaşa'da aralarında özel halk otobüsünün de bulunduğu 3 araç kaza yaptı.

Validesuyu Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana gelen olayda iddiaya göre trafik ışıklarının çalışmadığı sırada Eminönü- Yunus Emre Mahallesi seferi yapan 399C hat numaralı Enes K. yönetimindeki özel halk otobüsü kavşağa girdiği sırada hafif ticari bir araca çarptı.



Aracı önüne katarak sürükleyen özel halk otobüsü kamyonete çarparak durabildi.

Özel halk otobüsü ile kamyonet arasında sıkışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsündeki yolculardan da 2 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Hekimsuyu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normal akışına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.