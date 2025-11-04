İstanbul - Gaziosmanpaşa'da operasyon: 53 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişileri takibe aldı.Takip ve yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun Gaziosmanpaşa'da bulunan bir motosiklet tamir atölyesinden çıkarıldığı belirlendi.

31 Ekim Cuma günü saat 03.00 sıralarında polis ekipleri tarafından motosiklet atölyesine operasyon düzenlendi. Atölyedeki aramalarda 48 parça halinde, 52 kilogram 950 gram marihuana ele geçirildi.

Polis ekipleri düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

