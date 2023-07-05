İstanbul genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim

Güngören'de ise 3 farklı adreste dün saat 20.00'de başlayan denetim, 23.00'e kadar devam etti. Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar durduruldu ve şüpheli görülen kişilerin kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Kaçak göçmenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarına yönelik çalışma yaptı. Kağıthane Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde adresi Mardin'de görünen bir kişi gözaltına alındı. İlçe genelinde yapılan denetimde gözaltına alınanlar Çağlayan Polis Merkezi'nde işlemlerinin yapılmasının ardından Tuzla'daki İl Göç İdaresine gönderildi.



Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.