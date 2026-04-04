İstanbul göbeğinde define avı. Evin içini 5,5 metre kazmışlar

04.04.2026 11:45

İstanbul göbeğinde define avı. Evin içini 5,5 metre kazmışlar
Anadolu Ajansı

Sit alanı ilan edilen ahşap binada arama yapıldı.

AA

İstanbul Fatih'te arkeolojik sit alanında define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da definecilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

 

Ekipler, Fatih ilçesindeki Cerrahpaşa'da 3. derece arkeolojik sit alanındaki iki katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirledi.

 

Söz konusu binaya ekipler tarafından operasyon düzenlendi ve 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

 

5,5 METRE KAZMIŞLAR

 

Şüphelilerin bina içinde 5,5 metre kazı alanı açıklarını tespit edilirken çalışmalarda kullanılan aletler de ele geçirildi.

 

 "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

