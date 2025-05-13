İstanbul güne depremle başladı! Naci Görür: Stres alan değişimleri devam ediyor

Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 6,84 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Megakentte büyük paniğe neden olan deprem sonrasında çok sayıda artçı deprem kaydedilmişti.

13 saniye süren depremde can kaybı ya da deprem kaynaklı yaralanma yaşanmamıştı.

İTÜ'DEN DEPREM RAPORU: "FAYIN BÜYÜK KISMI YERİNDE DURUYOR"



İstanbul Teknik Üniversitesi, Silivri'deki depremin ardından bir rapor hazırlamıştı.

Raporda 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, faydaki enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığı tespitine yer verilmişti.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, büyük depremin habercisi değil ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış. Fayın büyük kısmı yerinde duruyor." demişti.