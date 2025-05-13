İstanbul güne depremle başladı! Naci Görür: Stres alan değişimleri devam ediyor
İstanbul yeni güne depremle uyandı. Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor." dedi.
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı depremler sürüyor.
Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 6,84 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı.
NACİ GÖRÜR: STRES ALAN DEĞİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Fay Zonu'nda gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, bu zonda stres alan değişimlerinin sürdüğünü kaydetti.
İSTANBUL 6,2 İLE SALLANMIŞTI
İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
13 saniye süren depremde can kaybı ya da deprem kaynaklı yaralanma yaşanmamıştı.
Megakentte büyük paniğe neden olan deprem sonrasında çok sayıda artçı deprem kaydedilmişti.
İTÜ'DEN DEPREM RAPORU: "FAYIN BÜYÜK KISMI YERİNDE DURUYOR"
İstanbul Teknik Üniversitesi, Silivri'deki depremin ardından bir rapor hazırlamıştı.
Raporda 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, faydaki enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığı tespitine yer verilmişti.
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, büyük depremin habercisi değil ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış. Fayın büyük kısmı yerinde duruyor." demişti.
AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul
- Marmara
- Deprem