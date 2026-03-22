İstanbul güne sisle uyandı
22.03.2026 09:06
Son Güncelleme: 22.03.2026 09:13
Yoğun sis Boğaz çevresi, Levent ve Zincirlikuyu'dan görüntülendi.
İstanbul genelinde Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini azalttı.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaştı.
Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi.
Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.