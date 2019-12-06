İstanbul Güngören Belediye Başkan Yardımcısı'ndan çalışana 'tuvalet' cezası

İstanbul Güngören Belediyesi'nde 'cezalı şoför' başkan yardımcısını makamından etti.

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "Kendisini görüp ayağa kalkmadı" diyerek belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. Cezalı şoför mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi geçtikte ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcısımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi.



Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından olay tepki gösterdi.

Metiner, Veysel İpekçi'nin görevine son verildiğini belirterek, "O kibir budalası başkan yardımcısını görevden alan yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

