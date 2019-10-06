İstanbul Halıcıoğlu'da, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
İstanbul Halıcıoğlu'da metrobüs kazası: 13 yaralı
İHATürkiye
Halıcıoğlu'da bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 13 kişi hafif yaralandı.
İstanbul Halıcıoğlu'da, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.