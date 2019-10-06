İstanbul Halıcıoğlu'da, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
İstanbul Halıcıoğlu'da metrobüs kazası: 3 yaralı
İHATürkiye
Halıcıoğlu'da bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
İstanbul Halıcıoğlu'da, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.