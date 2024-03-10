İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 13 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 14 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

3

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

11

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

9

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