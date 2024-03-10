İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 13 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 14 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.