İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

11

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

11

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

12

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

12

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

12

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