İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Nisan 2024 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Nisan 2024 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
21/
11
Yarın
21/
11
Cuma
23/
12
Cumartesi
23/
12
Pazar
21/
12
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