İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mayıs 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.