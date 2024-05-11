İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Mayıs 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

14

/

11

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

12

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

10

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