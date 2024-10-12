İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 15 Ekim 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 16 Ekim 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

21

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

14

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

15

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

16

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