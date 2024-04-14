İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 16 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 17 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
22/
12
Yarın
24/
14
Salı
26/
15
Çarşamba
25/
17
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