İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 17 Aralık 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Aralık 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

4

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

5

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