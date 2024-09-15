İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 17 Eylül 2024 Salı İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 18 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°.
Bugün
26/
22
Yarın
25/
19
Salı
27/
19
Çarşamba
26/
19
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