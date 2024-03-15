İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 17 Mart 2024 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Mart 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.
Bugün
12/
8
Yarın
13/
4
Pazar
15/
5
Pazartesi
16/
6
Salı
14/
5
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