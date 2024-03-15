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İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 17 Mart 2024 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Mart 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

8

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

4

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

5

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