İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 18 Ocak 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2024 Cuma İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 20 Ocak 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.