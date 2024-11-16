İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 14 Kasım 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.