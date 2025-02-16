İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 7°. 18 Şubat 2025 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 6°. 19 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

6

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

7

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

6

/

4

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

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