İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 14 Kasım 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

11

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

10

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

12

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

7

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

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