İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 19 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.
Bugün
15/
5
Yarın
12/
4
Salı
15/
7
Çarşamba
9/
7
Perşembe
10/
4
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