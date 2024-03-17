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İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 19 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 20 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

4

Salı

Bulutlu
Bulutlu

15

/

7

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

7

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

4

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