İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 21 Haziran 2024 Cuma İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 22 Haziran 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.