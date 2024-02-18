İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 20 Şubat 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. 21 Şubat 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.