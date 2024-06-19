İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 22 Haziran 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 23 Haziran 2024 Pazar İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 24 Haziran 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

22

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

22

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

21

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

21

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

21

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