İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 21 Mayıs 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
25/
13
Yarın
25/
14
Salı
24/
14
Çarşamba
25/
15
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