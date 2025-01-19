İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 21 Ocak 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 22 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

1

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

8

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