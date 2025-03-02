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İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 4 Mart 2025 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 5 Mart 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

2

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

4

Salı

Bulutlu
Bulutlu

10

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

9

/

5

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