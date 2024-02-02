İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 10°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 4 Şubat 2024 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 5 Şubat 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Şubat 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

10

/

3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

3

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

5

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

9

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

8

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