İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 24 Eylül 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 25 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
24/
19
Yarın
24/
18
Salı
25/
16
Çarşamba
27/
18
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