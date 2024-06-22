İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 25 Haziran 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 26 Haziran 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
32/
21
Yarın
28/
22
Pazartesi
31/
22
Salı
31/
21
Çarşamba
30/
22
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