İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 25 Haziran 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 26 Haziran 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.