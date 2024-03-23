İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Mart 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 25 Mart 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.