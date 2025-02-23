İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.