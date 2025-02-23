İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-2

Salı

Bulutlu
Bulutlu

5

/

-1

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

1

Öne Çıkan Video

Su borusu patladı, araçlar "dondu"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...