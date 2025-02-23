İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.
Bugün
4/
-3
Yarın
5/
-2
Salı
5/
-1
Çarşamba
8/
1
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