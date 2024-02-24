İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 26 Şubat 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 27 Şubat 2024 Salı İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 28 Şubat 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
16/
9
Yarın
19/
10
Pazartesi
17/
8
Salı
14/
8
Çarşamba
15/
6
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