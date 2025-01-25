İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Ocak 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 28 Ocak 2025 Salı İstanbul hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 29 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°.