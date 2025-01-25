İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Ocak 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 28 Ocak 2025 Salı İstanbul hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 29 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

4

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

6

Salı

Sisli
Sisli

16

/

4

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

6

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...