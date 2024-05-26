İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 31 Mayıs 2024 Cuma İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

22

/

14

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

21

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

15

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

17

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

18

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