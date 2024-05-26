İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 31 Mayıs 2024 Cuma İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
22/
14
Yarın
21/
13
Çarşamba
25/
15
Perşembe
25/
17
Cuma
27/
18
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