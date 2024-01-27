İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 3°. 29 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°.