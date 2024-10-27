İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için İstanbul hava durumu Sisli, sıcaklık 20°. 29 Ekim 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 30 Ekim 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 31 Ekim 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.