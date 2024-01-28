İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 3°. Yarın için İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 30 Ocak 2024 Salı İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 8°.
Bugün
3/
0
Yarın
3/
0
Salı
5/
2
Çarşamba
8/
4
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