İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
34/
22
Yarın
33/
23
Salı
32/
22
Çarşamba
32/
23
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