İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Ağustos 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

22

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

23

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

22

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

23

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