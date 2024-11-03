İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 8 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 10 Kasım 2024 Pazar İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

11

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

11

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

18

/

11

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

13

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