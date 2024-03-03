İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 7 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
13/
8
Yarın
14/
5
Salı
14/
8
Çarşamba
11/
7
Perşembe
11/
5
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