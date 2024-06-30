İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Temmuz 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

21

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

21

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

21

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

22

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

23

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