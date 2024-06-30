İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Temmuz 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
29/
21
Yarın
32/
21
Salı
33/
21
Çarşamba
34/
22
Perşembe
31/
23
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