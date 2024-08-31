İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 2 Eylül 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 3 Eylül 2024 Salı İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 4 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
28/
22
Yarın
27/
22
Pazartesi
28/
21
Salı
29/
20
Çarşamba
27/
20
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