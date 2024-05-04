İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Mayıs 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 9 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Mayıs 2024 Cuma İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.